Гренландия ищет пути сотрудничества с США, но на своих условиях

По его словам, правительство ищет пути сотрудничества с США и готово начать диалог с новой администрацией Трампа. Но Эгеде подчеркнул, что решение о том, как действовать дальше, будет принимать правительство Гренландии. В частности, в понедельник на пресс-конференции в Нууке ему задали вопрос о расширении военного потенциала США на острове, на что Эгеде ответил следующим образом.

"Независимость Гренландии - это дело Гренландии, в том числе и в отношении использования ее земли, поэтому именно Гренландия будет решать, к какому соглашению нам следует прийти", - заявил глава гренландского правительства.

Reuters пишет, что в понедельник Эгеде созвал в столице лидеров партий Гренландии, чтобы обсудить коллективный подход к интересам Соединенных Штатов.

"Это первый раз, когда к Гренландии прислушались так внимательно. Нам нужно сохранять спокойствие, воспользоваться ситуацией и объединиться", - добавил премьер.

Агентство отметило, что на прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп не исключил потенциальное использование военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией. Однако в воскресенье избранный вице-президент Джей Ди Вэнс выступая на Fox News отверг возможность использования военной силы, хотя и подчеркнул стратегическое значение острова и его богатые ресурсы.

"Когда мы впервые об этом услышали, это настораживало. Но вчера вице-президент заявил, что они не заинтересованы в применении оружия. Наш интерес - в сотрудничестве", - заявил Эгеде