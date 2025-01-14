RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Гренландия ищет пути сотрудничества с США, но на своих условиях

Фото: решение как действовать, будет принимать правительство Гренландии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Гренландия стремится укрепить связи с Соединенными Штатами Америки, хотя и на своих условиях. В частности, речь идет о сфере обороны и горнодобывающей промышленности.

Об этом заявил гренландский премьер-министр Муте Эгеде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, правительство ищет пути сотрудничества с США и готово начать диалог с новой администрацией Трампа. Но Эгеде подчеркнул, что решение о том, как действовать дальше, будет принимать правительство Гренландии. В частности, в понедельник на пресс-конференции в Нууке ему задали вопрос о расширении военного потенциала США на острове, на что Эгеде ответил следующим образом.

"Независимость Гренландии - это дело Гренландии, в том числе и в отношении использования ее земли, поэтому именно Гренландия будет решать, к какому соглашению нам следует прийти", - заявил глава гренландского правительства.

Reuters пишет, что в понедельник Эгеде созвал в столице лидеров партий Гренландии, чтобы обсудить коллективный подход к интересам Соединенных Штатов.

"Это первый раз, когда к Гренландии прислушались так внимательно. Нам нужно сохранять спокойствие, воспользоваться ситуацией и объединиться", - добавил премьер.

Агентство отметило, что на прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп не исключил потенциальное использование военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией. Однако в воскресенье избранный вице-президент Джей Ди Вэнс выступая на Fox News отверг возможность использования военной силы, хотя и подчеркнул стратегическое значение острова и его богатые ресурсы.

"Когда мы впервые об этом услышали, это настораживало. Но вчера вице-президент заявил, что они не заинтересованы в применении оружия. Наш интерес - в сотрудничестве", - заявил Эгеде

Напомним, агентство Reuters сообщало, что союзники Трампа из числа республиканцев подали законопроект о "покупке Гренландии" под названием "Сделаем Гренландию снова великой".

Если его поддержит Палата представителей США, тогда закон позволит Трампу начать соответствующие переговоры сразу 20 января - в день, когда он вступит в должность президента Соединенных Штатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампГренландия