У Гренландії за день розтануло 8,5 млрд тонн льоду

За даними данського уряду, крижаний щит в Гренландії втратив 8,5 млрд тонн поверхневої маси тільки у вівторок, 27 липня. Крім того, ще 8,4 млрд тонн льоду було втрачено 29 липня.

Експерти стверджують, що масштаби зникаючого льоду настільки великі, що льоду, що зник у вівторок могло б вистачити для того, щоб затопити весь американський штат Флорида в 5 сантиметрах води.

Лід, який тане в Гренландії, тече, як вода, в океан, де він сприяє триваючому підвищенню глобального рівня моря, викликаному зміною клімату.

"Це дуже високий рівень танення, і він, ймовірно, змінить вигляд Гренландії, тому що він буде дуже сильним фактором прискорення танення в майбутньому і, отже, підвищення рівня моря", - сказав експерт з льодовиків з Колумбії Марко Тедеско.

Він також додав, що температура в Гренландії підвищилася до рекордних 19,8 градуса в середу.

"У минулому у нас були такі атмосферні явища, але тепер вони стають більш тривалими і частими... Дивно бачити, наскільки вразливі ці величезні, гігантські ділянки льоду. Я вражений тим, наскільки потужні діючі на них сили", - сказав Тедеско.

Сезон танення в Гренландії зазвичай триває з червня по серпень. Дані уряду Данії показують, що з початку червня цього року острів втратив понад 100 мільярдів тонн льоду. Однак це ще не рекордні показники, оскільки в 2019 році Гренландія втрачала 11 мільярдів тонн льоду.