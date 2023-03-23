GREENDAY выпустил новую премиальную водку Power

Как отмечают в компании, GRENDAY "POWER" - это эмоциональная помощь стране от известного водочного бренда. GREENDAY "POWER" отличается от многих водок на патриотическую тематику и быстро набирает своих поклонников. Им нравится сдержанный актуальный дизайн в стиле "милитари", за которым чувствуется мощь и энергия продукта, и неизменное качество, которое держит при всех трудностях GREENDAY.

"Мы несем ответственность за свои продукты, поэтому вкладываем весь свой профессионализм и опыт в развитие исключительного бренда, являющегося основой будущего успеха в этой области", - отметил Феликс Черток.

Также, по его словам, торговый дом "АВ" быстро отреагировал и приспособился к современным реалиям, продолжая работать, несмотря на перебои со светом, нехватку рабочей силы, комплектующих. Следует заметить, что часть украинских территорий оккупирована и там не происходили продажи. К тому же, в марте-апреле 2022 года алкогольные напитки не продавались из-за запрета со стороны государства.

"Несмотря на то, что рынок производства водки в Украине с начала войны значительно упал, все силы Торгового дома "АВ" были направлены на то, чтобы сохранить клиентов с которыми работает на протяжении многих лет, а также рабочие места для людей". В 2022 году судьба продаж Green Day осталась на довоенном уровне", - комментирует Феликс Черток.