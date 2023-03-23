RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

GREENDAY выпустил новую премиальную водку Power

Фото: GREENDAY выпустил новую премиальную водку Power (пресс-служба)
Автор: Павел Мороз

Торговый дом "АВ" (ТМ Green Day) представила новую премиальную водку Power.

Об этом заявил владелец компании по дистрибуции торговый дом "АВ" Феликс Черток, сообщает РБК-Украина.

Как отмечают в компании, GRENDAY "POWER" - это эмоциональная помощь стране от известного водочного бренда. GREENDAY "POWER" отличается от многих водок на патриотическую тематику и быстро набирает своих поклонников. Им нравится сдержанный актуальный дизайн в стиле "милитари", за которым чувствуется мощь и энергия продукта, и неизменное качество, которое держит при всех трудностях GREENDAY.

"Мы несем ответственность за свои продукты, поэтому вкладываем весь свой профессионализм и опыт в развитие исключительного бренда, являющегося основой будущего успеха в этой области", - отметил Феликс Черток.

Также, по его словам, торговый дом "АВ" быстро отреагировал и приспособился к современным реалиям, продолжая работать, несмотря на перебои со светом, нехватку рабочей силы, комплектующих. Следует заметить, что часть украинских территорий оккупирована и там не происходили продажи. К тому же, в марте-апреле 2022 года алкогольные напитки не продавались из-за запрета со стороны государства.

"Несмотря на то, что рынок производства водки в Украине с начала войны значительно упал, все силы Торгового дома "АВ" были направлены на то, чтобы сохранить клиентов с которыми работает на протяжении многих лет, а также рабочие места для людей". В 2022 году судьба продаж Green Day осталась на довоенном уровне", - комментирует Феликс Черток.

Напомним, ранее мы писали, что компания ТД АВ возрождает производство водки "Украинка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Феликс Чертокбизнес