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Компания ТД АВ возрождает производство водки "Украинка"

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Четверг 09 марта 2023 12:15 promo
Компания ТД АВ возрождает производство водки "Украинка" Фото: компания ТД АВ возрождает производство водки "Украинка" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Владелец торгового дома "АВ" Феликс Черток заявил о возобновлении продажи легендарного бренда - водки ТМ "Украинка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, история бренда водки "Украинка" началась еще в 2006 году и позиционировалась командой авторов-создателей как сильный национальный символ Украины, визитная карточка для зарубежных рынков.

"Подобные водки-символы есть в разных странах, например: у финнов - "Финляндия", у датчан - Danzka", рассказывает Феликс Черток .

По его словам, и те годы Украина и товары из Украины еще не были на слуху и не пользовались популярностью в мире, равно как и сами украинские потребители не отличались патриотизмом к национальным товарам и из-за низких продаж производство ТМ было прекращено.

"Однако в 2022 году все изменилось. С новой силой проснулась потребность украинцев в ярких и сильных национальных символах и продуктах, которыми можно по-настоящему гордиться, а зарубежные дистрибьюторы алкоголя начали проявлять большой интерес к украинским продуктам с национальной символикой. Это и побудило. компанию "АВ" (ТД АВ) возродить производство водки "Украинки", чтобы сильный бренд с национальным колоритом высокого качества занял свое достойное место на украинском рынке и стал широко известен во всем мире", - добавляет предприниматель.

Сейчас известно, что ТМ "Украинка" уже доступна к продаже в 20 000 магазинах Украины и продается в 11 странах по всему миру.

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