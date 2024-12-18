GREEN DAY накануне Нового года презентовал новинки: какие вкусы появились

"Принято считать, что на нашем рынке популярностью пользуется только белая классическая водка. Действительно, до недавнего времени так и было. Но глядя на полки современных алкогольных магазинов в Украине, мы не можем не заметить, как увеличивается представленность вкусовой водки, как растет спрос на нее. Это подтверждают и авторитетные украинские сомелье. Традиционное потребление, конечно, остается, но молодое поколение ищет новое и GreenDay, как сильный украинский производитель, активно занимается инновациями и своим развитием дает потребителю совершенно новые вкусы", - говорит основатель компании АВ ТД Феликс Черток.

Как отмечают в сообщении, цитрусовые водки, популярные в мире, и кажутся достаточно простыми по рецептуре, но ни один из крупных украинских брендов не предлагает его на украинском рынке.

После многократных дегустаций с международными водочными брендами GreenDay сделал настоящий бестселлер. "Сочетание лимона и апельсина мягкое и сбалансированное, не набивает оскомину. GreenDay Цитрус хорош и для апперетива, и для диджестива, идеален для коктейлей или просто со льдом", - говорят в компании.

Соленая карамель также задает тренды в разных пищевых категориях. Крепкий алкоголь не так тесно связан с модными сладостями. Сделать такой вкус не просто. ГринДей ориентировался на одноименные популярные продукты мировых брендов.

"Результат - GreenDay Соленая Карамель, без преувеличения, получился еще лучше. Молочная соленая карамель еще никогда так хорошо не накладывалась на водочную основу. Можем гордиться таким современным украинским крепким напитком. Просто со льдом или в коктейле, или как диджестив это настоящий, прекрасный водочный десерт", - отметили в компании.

Напомним, водочный премиум-бренд GreenDaу создан в 2012 году с целью: дать потребителям крепкий напиток высокой природной чистоты, который можно пить, не боясь последствий.