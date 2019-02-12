Гречківський заявляє, що ГПУ готує обшуки у нього

Обшуки можуть провести в квартирі і офісних приміщеннях Гречківського в день проведення з'їзду адвокатів

Член Высшего совета правосудия (ВСП) Павел Гречкивский заявляет о том, что Генеральная прокуратура планирует провести обыски в его квартире и офисных помещениях в день проведения съезда адвокатов, на котором будут избираться члены ВСП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гречкивского.

Гречковский является одним из кандидатов.

"Из надежных источников в Генеральной прокуратуре мне стало известно, что в день проведения съезда адвокатов Украины в моей квартире и офисных помещениях планируется проведение обысков. Эти незаконные следственные действия будут направлены на то, чтобы заставить меня снять свою кандидатуру и не баллотироваться на должность члена ВСП от съезда адвокатов Украины", - сообщил Гречкивский.

Данную информацию адвокат называет достоверной, с учетом осведомленности источников в ведомстве и в связи с активизацией других действий по его дискредитации. Гречковский уточняет, что правоохранительными органами уже сфабриковано уголовное преследование нескольких членов его семьи. Возможные обыски он называет незаконными и прогнозирует их безрезультатность.

"Могу заявить публично, что ничего незаконного ни я, ни члены моей семьи не совершали. Если обыски действительно будут, то найти там можно только то, что оперативная группа специально принесет с собой. Поэтому лучше не тратить время и государственные ресурсы на организацию заказного шоу!", - написал Гречковский.

По его словам, для его участия в съезде адвокатов как кандидата в ВСП есть правовые основания.

"Именно отсутствие весомых юридических контраргументов стало причиной развернутой пиар-кампании против меня. После провала законопроекта об адвокатуре, который мог предоставить рычаги влияния на съезд инициаторам этой "реформы", начались другие активности, чтобы отстранить меня от участия в съезде. Я настаиваю на том, что законно баллотируюсь на должность члена ВСП от адвокатуры, а борьба со мной как кандидатом уже вышла за пределы правового поля", - заявил Гречковский.

Как известно, съезд адвокатов Украины состоится 15-16 февраля. В повестке дня съезда избрание адвокатов в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.