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Гречка и яйца дешевеют: как изменились цены в супермаркетах 11 июня

14:00 11.06.2026 Чт
3 мин
В супермаркетах гречку можно найти даже по 36 гривен, а яйца - по 28 грн
aimg Мария Кучерявец
Гречка и яйца дешевеют: как изменились цены в супермаркетах 11 июня Фото: на продуктовых полках супермаркетов появились бюджетные предложения (Getty Images)
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В украинских супермаркетах наметилась тенденция к снижению стоимости отдельных продуктов. Лидерами падения цен стали куриные яйца и гречка, минимальная стоимость которых в некоторых магазинах обвалилась почти вдвое благодаря обновлению ассортимента.

Сколько по состоянию на 11 июня стоит стандартный набор продуктов и где искать самые низкие ценники - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Хлеб: стоимость фасованного нарезанного хлеба весом около 300-350 г варьируется от 13,22 до 28,40 грн в зависимости от сети и производителя.
  • Гречка: цена за килограмм крупы колеблется в пределах от 36,99 до 75,30 грн.
  • Яйца: десяток стоит от 28 до 55,49 грн.
  • Молоко: упаковка весом около 400-500 г стоит от 21,30 до 34,49 грн.
  • Масло: стоимость подсолнечного рафинированного масла объемом 0,5 л варьируется от 48,00 до 65,41 грн.

Для сравнения были взяты самые дешевые доступные предложения в каждой из проанализированных сетей. В случае с хлебом анализировались фасованные нарезанные изделия примерно одинакового веса.

Хлеб

Для мониторинга анализировалась самая низкая цена на фасованный нарезной хлеб (белый и черный) примерно одинакового веса (300-350 граммов).

Гречка и яйца дешевеют: как изменились цены в супермаркетах 11 июня

Фото: актуальные цены (среди самых низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 11 июня (инфографика РБК-Украина)

  • "Сильпо" (335 г): Хлеб Днепровский "Украинский" нарезной, половинка - 13,22 грн.
  • АТБ (300 г): Хлеб Кристинополь Тостовый нежный - 23,90 грн.
  • Novus (350 г): Хлеб Царь Хлеб Паланга пшенично-ржаной - 25,99 грн.
  • "Ашан" (300 г): Хлеб Формула Вкуса со льном - 28,40 грн.

Гречка

В сегменте гречневой крупы (за килограмм) зафиксировано существенное снижение минимальной цены в одной из сетей, тогда как в других стоимость остается стабильной.

  • "Сильпо": Крупа "Сытый двор" ядрица - 36,99 грн. (Стоит отметить, что накануне самое дешевое предложение в этой сети составляло 78,49 грн, однако сейчас появилась значительно более выгодная позиция).
  • АТБ: Крупа "Разумный выбор" - 65,90 грн.
  • Novus: Крупа Marka Promo - 65,99 грн.
  • "Ашан": Крупа Auchan - 75,30 грн.
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Яйца

Цены на яйца первой категории в большинстве сетей удерживают стабильные позиции, однако в отдельных супермаркетах есть значительно более выгодные цены:

  • "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно) - 2,80 грн за шт., десяток - 28,00 грн .
  • АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" 1 категория - 49,90 грн.
  • "Сильпо": Яйца куриные "Дунайский Аграрий" органические - 52,49 грн.
  • Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 - 55,49 грн.

Молоко

Сейчас самые дешевые предложения за около полу-литра молока выглядят так:

  • АТБ (450 г): Молоко "Щоденний збір" пастеризованное 2,5% - 21,30 грн.
  • "Сильпо" (450 г): Молоко пастеризованное "Повна Чаша" 2,6% - 21,49 грн.
  • "Ашан" (400 г): Молоко Auchan 2,6% - 21,50 грн.
  • Novus (500 г): Наше Молоко ультрапастеризованное 2,5% - 34,49 грн.

Подсолнечное масло

В категории рафинированного подсолнечного масла объемом 500 мл ситуация в супермаркетах почти полностью дублирует предыдущие дни, за исключением одной сети.

  • "Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное - 48,00 грн. (немного дороже, чем накануне, когда самый низкий ценник составлял 46,90 грн).
  • АТБ: Масло "Своя линия" рафинированное - 53,13 грн.
  • "Сильпо": Масло "Премия" рафинированное - 53,99 грн.
  • Novus: Масло "Олейное Прессовое" рафинированное - 65,41 грн.
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