ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грецький Boeing без дозволу перетнув кордон Молдови

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 19:40
Грецький Boeing без дозволу перетнув кордон Молдови
Фото: Boeing 737 (flickr.com aero_icarus)

Boeing 737 грецької без дозволу увійшов у четвер в повітряний простір Молдови

Пасажирський літак Boeing 737 грецької авіакомпанії Bluebird Airways без дозволу увійшов у четвер в повітряний простір Молдови та здійснив посадку у Міжнародному аеропорту Кишинева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Deschide.

За словами глави Прикордонної поліції Молдови Фредоліна Лекаря, правоохоронці будуть керуватися законом, що передбачає подібні ситуації.

"Такі ситуації передбачені в законах, і ми будемо керуватися ними. Я не можу повідомити багато деталей, так як наші фахівці та представники інших установ працюють на місці події. Якщо у нас буде інформація, яку можна буде повідомити пресі, ми це зробимо через офіційні джерела", - наводить портал слова Лекаря.

За даними представника Органу цивільної авіації Ірини Бодолікі, на борту літака знаходився тільки екіпаж. Літак вилетів з Бухареста без дозволу.

Нагадаємо, призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX та скорочення обсягів їх виробництва обійдуться аерокосмічної корпорації як мінімум в 1 млрд доларів.

Додамо, американська компанія Boeing планує з середини квітня скоротити кількість випускаються в місяць літаків Boeing 737 MAX.

Афіни висловили занепокоєння через закупівлю Туреччиною ЗРК РФ Парламент Греції вимагає від Німеччини репарації за Другу світову війну
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Греція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся