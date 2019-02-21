У грецьких в’язницях відбувають покарання 168 українців

Український та грецькій омбудсмени підписали Меморандум про співпрацю

В тюрьмах Греции, по состоянию на 21 февраля 2019 года, отбывают наказание 168 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денісовой.

Омбудсмен сообщила, что подписала Меморандум о сотрудничестве с омбудсменом Греческой Республики Андреасом Поттакисом, чтобы обеспечить соблюдение гуманитарных прав граждан Украины и Греции.

"Сегодня 168 наших граждан ждут назначения приговоров или уже отбывают наказание в греческих тюрьмах. Многие из них нуждаются в медицинской помощи и улучшения условий содержания", - написала Денисова.

Также она рассказала, что в Украине проживает многочисленная греческая диаспора. Около 30 тысяч - вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Денисова отметила, что омбудсмен Греции не наделен полномочиями защиты своих граждан на территориях иностранных стран. Однако Денисова пообещала всячески способствовать соблюдению прав граждан Греции в Украине.

РБК-Украина писало, что в ноябре 2018 года в Украину из Греции вернулись трое украинских моряков судна Mekong Spirit, которое задержали 25 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что у берегов Западной Греции перехватили судно с украинским флагом на борту которого находилось 65 мигрантов.