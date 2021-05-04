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Грецькі ЗМІ оголосили страйк

Автор: Анастасія Рокитна

Профспілки журналістів і співробітників засобів масової інформації Греції проводять страйк у зв'язку з 1 травня - Міжнародним днем пам'яті про боротьбу трудящих за колективні та особисті права. Страйк триватиме добу.

Про це повідомляє видання TVXS.

Рішення про страйк прийняла найбільша журналістська профспілка - Союз редакторів щоденних афінських газет ESIEA і асоціації, які з ним співпрацюють.

Оскільки Першотравень припав на неробочий день - Велику суботу, першотравневі акції трудящих були перенесені.

Рішенням міністра праці та соціальних справ обов'язковий вихідний 1 травня перенесено на вівторок, 4 травня.

Нагадаємо, раніше парламент Греції ухвалив закон про спеціальну поліцію в університетах для дотримання в них порядку. Таке рішення викликало масові демонстрації в країні.

Напередодні в Афінах поліція застосувала силу для розгону колони студентів і викладачів, які поблизу парламенту протестували проти розробленого владою закону про вищі навчальні заклади.

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