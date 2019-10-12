Грецька церква першою визнала ПЦУ, - Порошенко

Православна церква Еллади визнала Православну церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім‘ї помісних православних церков. Про це повідомив Петро Порошенко у своєму Facebook.

"Чудова і надихаюча новина з Афін, яка блискавкою долетіла до мене в Лондон на Парламентську асамблею НАТО. З вдячністю вітаємо це рішення сестринської Церкви! Спасибі за невтомну працю на підтримку Української Церкви Вселенському Патріарху і Константинопольській Церкві-Матері", - написав він.

Порошенко вірить, що зрештою всі православні церкви "визнають свою українську сестру і увійдуть у повне спілкування з нею". Москва не змогла зупинити і цей процес, додав Порошенко.

"Греки стали першими, і це гідний приклад для усіх інших", - додав Порошенко.