Громадянство РФ в 2018 році отримали 83,1 тис. українців

У 2018 році громадяни України отримали 77 тис. 075 дозволів на тимчасове проживання

Россия в 2018 году предоставила гражданство 83 тыс. 81 гражданину Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.

В статистических сведениях по миграционной ситуации РФ говорится, что за январь-декабрь 83 тыс. 81 украинец получил гражданство России.

За данный период в РФ принято решение о выдаче 64 тыс. 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тыс. 638 украинцев).

Кроме того, граждане Украины в 2018 году получили 77 тыс. 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тыс. 706 украинцев). 524,7 тыс. граждан Украины посетили РФ с частными визитами, 460,6 тыс. - на работу, 29,1 тыс. - с целью учебы и 44,2 тыс. - как туристы.

Также в январе-декабре 2018 МВД РФ поставило на миграционный учет 1 млн 761 тыс. 586 украинцев, из них 171 тыс. 312 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 590 тыс. 274 человека - поставлены на учет по месту пребывания.

1 млн 115 тыс. 479 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 524 тыс. 697 украинца въехали в РФ с частным визитом, 460 тыс. 622 - на работу, 29 тыс. 133 - с целью учебы, 44 тыс. 212 - с целью туризма и 56 тыс. 815 украинцев под другими предлогами. В 2018 РФ сняла с миграционного учета 1 млн 180 тыс. 61 украинца.

Напомним, в Украину в 2018 году въезжали 1,5 млн граждан Российской Федерации.