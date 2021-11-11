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"Цивільні та ЗМІ стали боєприпасами". У Польщі вважають ситуацію на кордоні "війною нового типу"

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію з мігрантами на кордоні "війною нового типу". А громадяни та ЗМІ являються в ній "боєприпасами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Facebook.

"Те, з чим ми маємо справу - це новий тип війни. Це війна, у якій мирне населення та ЗМІ є боєприпасами. Але хоча правила боротьби змінилися, одне залишається незмінним - міра безпеки, готовність захищати Республіку, захищати її межі та суверенітет", - написав Моравецький.

Нагадаємо, сьогодні в Польщі заявили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, нещодавно польські правоохоронці показали відео, на якому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.

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