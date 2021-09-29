Громадянин РФ намагався виїхати з України на викраденій автівці, - ДПСУ

"Виїхати автівкою Skoda з України через пункт пропуску "Доманове" намагався громадянин РФ. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким він керував, спрацювала база даних Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що за цим фактом прикордонники поінформували співробітників Інтерполу, які підтвердили, що автівка з таким VIN-номером з січня минулого року дійсно вважається викраденою та розшукується в Україні.

Наразі автомобіль передано співробітникам поліції.