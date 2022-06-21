Громадянин Іспанії загинув на війні в Україні
Громадянин Іспанії загинув під час війни в Україні. Іспанцеві було 22 роки і він був родом із містечка Манакор, розташованого на острові Майорка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.
Джерела в Міністерстві закордонних справ Іспанії виданню підтвердили, що молода людина померла минулої суботи. Посольство вже займається транспортуванням тіла. На батьківщину тіло доставлять вже найближчими днями.
На цей час відомо, що загиблий їздив в Україну для участі у війні, але не відомо, чи він загинув у бою чи з іншої причини.
Як повідомлялося, під час бойових дій в Україні 15 травня загинув громадянин США Стівен Забельскі.
Крім того, на війні Росії проти України загинув колишній британський військовий. Він захищав Сєвєродонецьк.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.