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Громадянин Іспанії загинув на війні в Україні

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 12:23
Громадянин Іспанії загинув на війні в Україні Фото: громадянин Іспанії загинув на війні в Україні (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Громадянин Іспанії загинув під час війни в Україні. Іспанцеві було 22 роки і він був родом із містечка Манакор, розташованого на острові Майорка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Джерела в Міністерстві закордонних справ Іспанії виданню підтвердили, що молода людина померла минулої суботи. Посольство вже займається транспортуванням тіла. На батьківщину тіло доставлять вже найближчими днями.

На цей час відомо, що загиблий їздив в Україну для участі у війні, але не відомо, чи він загинув у бою чи з іншої причини.

Як повідомлялося, під час бойових дій в Україні 15 травня загинув громадянин США Стівен Забельскі.

Крім того, на війні Росії проти України загинув колишній британський військовий. Він захищав Сєвєродонецьк.

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