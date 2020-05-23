Громадяни з паспортами РФ не зможуть брати участь у місцевих виборах в ОРДЛО 

Близько 200 тисяч українських громадян, які проживають на окупованих територіях вже отримали паспорти РФ. Якщо в жовтні на території ОРДЛО відбуватимуться вибори за українським законодавством, то вони не матимуть права балотуватись на посади місцевих органів влади.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає кореспондент РБК-Україна.

"За нашими даними, це близько 200 тисяч громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, отримали паспорти РФ. Звісно, в першу чергу це стосується керівництва цих двох формувань ("ЛДНР", - ред.), це "військові", це "держслужбовці" і таке інше. Тому що в такий спосіб їм легше сплачувати заробітну плату за рахунок бюджету Російської Федерації", - заявив міністр.

За його словами, якщо в жовтні 2020 року в ОРДЛО відбуватимуться місцеві вибори за українським законодавством, то громадяни з паспортом РФ не матимуть права брати участь у виборах.

"Хтось поїде в Росію, на свою нову Батьківщину, а хтось в Сирію - на утилізацію. (той, хто не захоче, - ред.) вони можуть залишатись, але буде стояти питання, чи можуть вони брати участь у виборах. Оскільки, український закон є зрозумілим: іноземні громадяни не можуть обиратись до органів влади. Навіть якщо він приховає наявність російського паспорта, це стане зрозумілим, адже він буде позбавлений статусу депутата міськради, сільради чи статусу міського голови", - додав він.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що місцеві вибори на Донбасі за українським законодавством зможуть відбутись лише за дотримання вимог безпеки на території окремих районів Луганської та Донецької областей, а для цього вже в серпні з Донбасу мають бути виведені війська РФ.