Игроки ФК "Рух" стали номинантами на Golden Boy 2024

Рейтинг лучших молодых талантов Golden Boy Football Benchmark базируется на результатах игроков в период с 3 октября 2023 года по 28 апреля 2024 года.

"Игра этих футболистов - яркий пример сочетания таланта молодых игроков и тренерской работы. А для других - стимул к новым достижениям и победам. Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Руха" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью Украины", - отметил Григорий Козловский.

Согласно обновленному рейтингу лучших молодых талантов Богдан Слюбик занимает 67-е место. В текущем сезоне Богдан Слюбик сыграл в 27 поединках (2424 минут), в которых отличился 4 голами. Евгений Пастух занимает 82-е место, он отыграл в 25 матчах (1764 минуты), забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Лидером среди номинантов сегодня является вингер "Барселоны" Ламин Ямал, за ним расположились центральные полузащитники Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) и Жоау Невеш ("Бенфика").

Следует отметить, что недавно воспитанники клуба Козловского стали самой молодой командой мира по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).

"Желто-черные" возглавили рейтинг из более чем 60 лиг мира, где много игрового времени имеют футболисты до 21 года, с показателем 52,4%. А в апреле ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками и успешные проекты развития и вклад в развитие европейского футбола.

"Рух" – не просто самая молодая команда мира, но и команда, которая демонстрирует хорошие результаты. В сезоне 2023/24 "Рух" борется за выход в еврокубки. Теперь есть два игрока - номинанты на Golden Boy 2024. Это свидетельствует о том, что в нашей "желто-черной" семье растут настоящие таланты", - добавил Григорий Козловский.

Он также добавил, что футбольная академия и ФК "Рух" и дальше будут делать все, чтобы улучшать свои результаты и одерживать новые победы.