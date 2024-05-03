Козловский: ФК "Рух" получил отличие УЕФА за вклад в развитие футбола

ФК "Рух" (Львов) стал бронзовым призером УЕФА Grassroots Awards, как лучший профессиональный клуб 2023/24 благодаря своей работе и вклад в развитие европейского футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт владельца и почетного президента клуба Григория Козловского.

Премия UEFA Grassroots Awards ежегодно присуждается УЕФА футбольным клубам и проектам, внесшим выдающийся вклад в развитие массового футбола в Европе.

С момента запуска в 2010 году было вручено 142 награды UEFA Grassroots Awards победителям из 42 ассоциаций-членов УЕФА.

Кандидатов выдвигают европейские национальные футбольные ассоциации, а победителей выбирает Комитет развития и технической помощи УЕФА в соответствии с рекомендациями Комитета массовых участников УЕФА.

В этом году премия UEFA Grassroots Awards вручается в партнерстве с EA SPORTS FC в рамках более широкого партнерства между программой UEFA Grassroots и EA SPORTS FC FUTURES.

"Инвестирование в развитие детей является ключевой ролью футбольного клуба и Академии "Рух. Мы развиваем будущих игроков, болельщиков, арбитров и тренеров", - отметил Григорий Козловский.

Европейскую популярность львовская футбольная академия "Рух" завоевала после успешного выступления молодых футболистов в Юношеской лиге УЕФА 2022/23, где "желто-черные" продемонстрировали сильную игру, одолев мощных соперников.

ФК "Рух" дошел до 1/8 финала, преодолев два квалификационных раунда. В первом раунде "Рух" одержал победу над польским "Заглембе", во втором раунде - триумфальную победу над турецким "Галатасараем", а вот в плей-офф - минимально проиграл итальянскому "Интеру" в 1/8 финала.

Еще один талант "руховцы" отметили в Международном центре спортивных исследований (CIES) - "желто-черные" возглавили рейтинг самых молодых команд из более чем 60 лиг мира. CIES Football Observatory рассчитал количество минут, которые провели на поле игроки до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы.

Львовский ФК "Рух" с показателем 52,4% занял первое место в рейтинге. Второе место заняла словацкая "Жилина" - 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга - 42,7.

"Без сильной массовой игры элитный уровень футбола не мог бы существовать. Премия UEFA Grassroots Awards - это важное признание и триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это значительное достижение для юных футболистов "Руха", которое свидетельствует об их высоком мастерстве и перспективности" добавил Козловский.

Он также приветствовал юных футболистов с такими результатами и пожелал новых побед в будущем. "Клуб гордится каждым из вас! Вы - будущее "Руха" и очень приятно, что вы с детства прославляете "желто-черных" в Европе", - подчеркнул Григорий Козловский.