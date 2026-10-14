Гранты на обучение в "Дії": студентам напомнили о дедлайне 25 октября

До какого числа нужно подтвердить грант

Студенты первого года обучения на бакалаврском или магистерском уровне должны подтвердить сертификат на академический грант или отказаться от него с 15 сентября по 25 октября.

Сертификаты начали поступать автоматически в мобильное приложение "Дія" с 15 сентября. Для подтверждения необходимо наложить удаленную квалифицированную электронную подпись "Дія.Подпись" ("Дія ID").

Если студент зачислен на несколько специальностей и он соответствует условиям программы, ему могут прислать несколько сертификатов. Однако подтвердить можно только один из них.

Для активации "Дія.Подпись" нужно считать смартфоном с поддержкой NFC чип биометрического документа - ID-карты или загранпаспорта. Детальнее о процедуре можно прочитать на официальном сайте "Дія".

Кто может получить государственный грант

Академический грант - это безвозвратная государственная помощь для софинансирования контрактного обучения в учреждениях высшего образования. Он не предусматривает дополнительных обязательств, в частности обязательной отработки после завершения обучения.

Получить грант могут студенты, которые отвечают установленным требованиям, учатся в учебном заведении, участвующем в экспериментальном проекте МОН, и имеют возможность подтвердить сертификат через "Дію".

Размер поддержки определяют индивидуально. Для поступающих на первый курс бакалавриата, а также медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру учитывают результаты национального мультипредметного теста (НМТ). Для поступающих в магистратуру на основе бакалавриата учитывают результаты ЕВЭ, ЕПВИ и/или ЕГКЭ.

Какие суммы грантов предусмотрены в 2026 году

В 2026 году программу академических грантов расширили на поступающих в магистратуру на основе степени бакалавра, а базовые суммы поддержки увеличили.

Для поступающих на бакалавриат, а также на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру предусмотрены следующие базовые суммы:

18 500 гривен - если два предмета НМТ сдано на 150 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой - на 140 баллов или более;

- если два предмета НМТ сдано на 150 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой - на 140 баллов или более; 27 000 гривен - если два предмета НМТ сдано на 170 баллов или больше.

Для поступающих в магистратуру на основе бакалавриата базовые суммы составляют:

27 000 гривен - если предметы ЕВЭ и ЕПВИ или ЕГКЭ сдано на 140 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой - на 130 баллов или более;

- если предметы ЕВЭ и ЕПВИ или ЕГКЭ сдано на 140 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой - на 130 баллов или более; 40 000 гривен - если каждый из двух предметов ЕВЭ и ЕПВИ или ЕГКЭ составлен на 160 баллов или больше.

Сумму могут увеличить благодаря коэффициентам поддержки отдельных специальностей - 1,3 или 1,5. Точный размер гранта и основания его предоставления будут указываться в электронном сертификате.

Для каких регионов предусмотрена дополнительная поддержка

Для поступающих, которые в 2026 году получили полное среднее образование в Запорожской, Николаевской, Сумской или Харьковской областей и поступают в высшее образование в одном из этих регионов, предусмотрен повышающий коэффициент 1,5.

Его применяют в размере государственного гранта. В то же время коэффициент не распространяется на поступающих из этих областей, избравших обучение в других регионах, а также на студентов из других областей, поступивших в заведения высшиго образования в указанных регионах.

Кроме того, размер гранта на второй и последующие годы обучения рассчитывается с учетом изменения стоимости контракта по соответствующей образовательной программе. Такое увеличение не может превышать официально определенный уровень инфляции в предыдущем календарном году.

Что делать, если сертификат не удалось подтвердить

Если студент не смог подтвердить сертификат в установленный срок по техническим причинам, то порядок предусматривает возможность его повторного формирования. Для этого используют отдельную процедуру и сроки.

Грант можно возобновить после отчисления, если студент вернется к обучению в течение двух лет с даты отчисления и будет соответствовать условиям программы. Возобновиться можно как в предыдущем, так и другом учреждении высшего образования.