Грановський проаналізує, як вирішити проблему наркотиків в Харкові

Народний депутат Олександр Грановський, який балотується в Верховну раду 169-му одномандатному виборчому округу в Харкові, має намір проаналізувати, як вирішити проблему наркотиків у місті. Про це він написав на своєму Facebook.

"Тільки ледачий не скаржиться на проблему розповсюдження наркотиків у Харкові. Скаржаться багато хто, але мало хто діє. Особисто я чую про наркотики скрізь: будь-яка зустріч з батьками в школах, городяни про це кричать у дворах - толку нуль. Бачу, що тему часто підхоплюють політики і, ясна річ, напередодні виборів обіцяють і особисто припинити вживати (часто не жарт), і винищити це явище як клас. Ціну цим заявам знаєте? Зі знижкою", - написав він.

Грановський вперше почув про цю трагедію міського значення від студентів "Ліга освіченої молоді". Вони самостійно вийшли із 2 ініціативами: показали, як можна і необхідно проводити час займатися спортом, а не вживати наркотики; створили ініціативну групу з 50 осіб, яка зафарбовувала всім добре відомі замітки на стінах будинків із зазначенням телеграм-каналів, по яких передається інформація про "наркоту".

"До речі, кілька таких телеграм-каналів нашими силами вже вдалося закрити. Вважаю, що для початку дуже навіть. Кількість городян, які піднімають це питання в ході проведення зустрічей - тисячі. Мені навіть здалося, що питання "наркоти" в Харкові стоїть гостріше, ніж в будь-якому іншому місті країни, хоча, скоріше за все, це емоція, а не факт", - написав Грановський.

Він подякував за запрошення взяти участь у панельній дискусії "Поза залежностю: партнерство і консолідація зусиль у боротьбі з розповсюдженням наркотичних речовин".

"Прекрасні спікери. Не очікував, що настільки живі і чисті люди. В тому числі представники Національної поліції Харківської області. Я побачив саме тих поліцейських, що не торгують честю мундира і не замилюють очі. Окреме їм спасибі за їхню працю... Від себе особисто я дав публічну обіцянку не припиняти працювати над цим питанням і створити ініціативну групу з метою підійти дуже комплексно до аналізу шляхів вирішення трагедії під назвою "наркота".