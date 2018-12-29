Грановський пропонує назвати одну з вулиць Харкова на честь братів Ахієзерів

Фото: Олександр Грановський (facebook.com)

Подібну ініціативу Грановський обговорив з Кернесом і вченим Шифріним

Народний депутат Олександр Грановський пропонує назвати одну з вулиць Харкова на честь братів Наума і Олександра Ахієзерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа у Facebook.

"Коли я зустрічався з легендарним Шифріним Яковом Соломоновичем, якому ось-ось виповниться 99, дозволю собі нагадати, він звернувся буквально з двома проханнями і жодне з них не стосувалося питань надання допомоги йому безпосередньо або його сім'ї. Основне - згадати про двох не менш легендарних героїв Харкова: братів Ахієзера Наума Ілліча і Ахієзера Олександра Ілліча. На думку Якова Соломоновича, брати Ахієзери стояли біля витоків і фактично заснували українську школу фізики і математики", - написав Грановський.

За словами нардепа, в ході його зустрічі з мером Харкова Геннадієм Кернесом і Шифріним виникла ініціатива - дати одній з вулиць Харкова ім'я братів Ахієзерів.

"Після зустрічі з Яковом Соломоновичем я звернувся з проханням до мера Харкова Геннадія Кернеса про можливості проведення спільної зустрічі з метою обговорити ті нечисленні прохання такої заслуженої людини. Зрештою, я допоміг Якову Соломоновичу зібратися і приїхати в будівлю мерії Харкова і таку зустріч ми, звичайно ж, провели незважаючи на похилий вік співрозмовника. В результаті проведеної дружньої бесіди, виникла ініціатива - дати одній з вулиць Харкова ім'я братів Ахієзерів, так як і вони, за загальною думкою, заслужили таку пам'ять про себе і свої заслуги, і саме місто теж", - додав він.

Грановський додав, що таке рішення належить до компетенції депутатів Харківської міської ради, а його роль "може полягати в рекомендації та ініціативі".

"Було б здорово, якщо б небайдужі харків'яни висловили свою думку на цей рахунок", - додав він.

Фото: facebook.com/Олександр_Грановський