Грановський: для перезавантаження антикорупційних органів не вистачає юридичної бази

Для перезавантаження антикорупційних органів у країні не вистачає юридичної бази. Про це заявив народний депутат Олександр Грановський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Чи можливе перезавантаження (антикорупційної системи, - ред)? Давайте згадаємо, що було з Холодницьким. Він пройшов через всі кола пекла і ніяке емоційне політичне рішення по ньому не було прийняте, оскільки у нього немає правової природи, а вона полягала в іншому. Члени КДКП прийшли до висновку, що пана Холодницького слід покарати у вигляді винесення йому догани. Тому ми юридично повернутися до цього кейсу не можемо. Як можна сьогодні говорити про відставку Холодницького, якщо на те немає процедури? Як можна говорити про відставку Ситника?", - зазначив Грановський.

Коментуючи можливу відставку Ситника, Грановський зазначив, що Ситник не був частиною цього розслідування.

"Коли немає підстав, використовувати виключно категорії політичної доцільності непрофесійно. Чи треба перезапустити ці органи? Моя відповідь - ні. Тому що немає правового коридору, по якому може хтось поїхати і в підсумку приїхати до цих рішень. А говорити емоціями і виходити з того, що це комусь треба, а іншим це не треба - це є спекуляція і прояв вкрай непрофесійного підходу до цих речей", - заявив Грановський.

Нагадаємо, раніше Грановський заявив, що чинне законодавство не дозволяє переглянути вироки, які набули чинності.