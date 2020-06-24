Кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня

В'їзд громадян України на територію Євросоюзу на докоронавірусних умовах може бути заборонений і після 1 липня. Імовірно, в ЄС будуть пускати громадян з країн, де 20 нових заражених COVID-19 на 100 тисяч населення, а в Україні цей показник, відповідно до європейської методології, становить 25,4.

Проект документа опинився в розпорядженні газети The New York Times.

Мова йде про проект, який розглядають в ЄС, згідно з яким головним критерієм для відкриття кордонів стане число випадків COVID-19 в тій чи іншій країні за останні 14 днів.

Видання зазначає, що європейські законодавці ведуть дебати, чи пускати в ЄС жителів тих держав, де зафіксовано менш як 16 нових заражень на 100 тисяч населення, або менше ніж 20 нових заражень.

Україна в разі затвердження будь-якого з цих варіантів не зможе розраховувати, що наші громадяни зможуть відвідувати країни ЄС без перешкод.

Зазначимо, що методологія розрахунку хворих коронавірусом на 100 тис. населення відрізняється. В Україні цей показник розділяють на число активних випадків, а в ЄС - за останні 14 днів.

Тому, відповідно до методології розрахунку ЄС, Україна не може розраховувати на відкриття кордонів для своїх громадян, оскільки цей показник становить 25,4 хворих на 100 тисяч населення, що не відповідає жодному з розглянутих ЄС варіантів.

Варто зауважити, що в розрахунках фігурують офіційні дані Держстату, згідно з якими в Україні 41,8 млн населення. Ці дані, швидше за все, також використовують в ЄС.

При цьому МОЗ України кожних три дні оновлює список країн "червоної" та "зеленої" зони, виходячи з критерію 40 активних випадків на 100 тисяч населення.

На цю мить цей коефіцієнт в Україні становить 49,1 випадків (20 554 активних). За останніми даними МОЗ, станом на 22 червня, показник був 46,8.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала всім країнам Європейського союзу відкрити внутрішні кордони до кінця червня.

Також РБК-Україна писало, ЄС може заблокувати в'їзд американцям, росіянам і бразильцям.