На кордоні з Угорщиною можливі черги: названа причина

На кордоні з Угорщиною в пунктах пропуску "Чоп" і "Лужанка" угорська сторона ввела додаткові заходи для протидії поширення коронавірусної інфекції, а також вони проводять ретельну перевірку документів подорожніх. У зв'язку з цим там збільшуються черги.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Як повідомляється, прикордонна поліція Угорщини, окрім паспортних документів, ретельно перевіряє документи, які підтверджують мету подорожі або транзитний характер поїздки. У результаті чого збільшується час на проходження контролю.

Наразі перед пунктом пропуску "Лужанка" на оформлення очікують близько 150 мікроавтобусів. Також майже 100 транспортних засобів перебувають перед пунктом пропуску "Чоп (Тиса)". Минулої доби через ці пункти пропуску кордон з Угорщиною загалом перетнули по 400 легкових транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше прикордонники вже повідомляли про черги на кордоні з Угорщиною.

Також РБК Україна повідомляло, що в'їзд на територію України для іноземців на час карантину дозволено лише при наявності полісу страхування: також іноземцям з країн "червоної" зони необхідно буде пройти самоізоляцію через додаток "Дій вдома".