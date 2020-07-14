На кордоні з Угорщиною черга з двох сотень автомобілів

На кордоні з Угорщиною перед пунктом пропуску "Тиса" сформувалася велика черга з автомобілів, які прямують на виїзд з України. На оформлення очікують близько 200 транспортних засобів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Однією з причин тисняви на кордоні називається можливість транзитного проїзду територією Угорщини українцями, які мають право на проживання у країнах-членах ЄС.

Ще однією причиною скупчення людей прикордонники називають нещодавнє рішення уряду Угорщини щодо посилення протиепідемічних обмежень під час в’їзду до країни.

Нагадаємо, завтра Угорщина посилює карантин через декілька нових спалахів коронавірусу. Громадянам з країн "жовтої" та "червоної" зон доведеться проходити двотижневу обсервацію. Обмеження стосуються і українців.

РБК-Україна писало, як можна уникнути карантину і потрапити до Угорщини.

Крім того, правила в'їзду для громадян України посилила також Хорватія. Відтепер українцям доведеться проходити перевірку на COVID-19 або 14 днів бути на ізоляції.