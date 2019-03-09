На кордоні з Угорщиною вилучили пакунки з наркотичними засобами

Автівкою на німецькій реєстрації керував громадянин Туреччини

Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что на границе с Венгрией пограничники изъяли из автомобиля крупную партию наркотических средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Слободяна в Facebook.

Слободян рассказал, что наркокурьера разоблачили в пункте пропуска "Лужанка". Во время прохождения пограничного контроля правоохранители инициировали проведение углубленного контроля автомобиля Renault немецкой регистрации которой управлял 35-летний гражданин Турции.

"Во время осмотра в салоне автомобиля под задним сиденьем пограничники обнаружили тайник. Он был заполнен брикетами похожими по характерным признакам на упаковке тяжелых наркотиков. Транспортное средство сразу блокировали, а иностранца задержали", - заявил Слободян.

Пока пограничники ожидают прибытия следственной группы. Эксперты должны установить какое именно вещество пытался тайно провезти через границу водитель.

Фото: изъятые наркотики (facebook.com/oleh.slobodyan)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Винницкой области задержали наркоторговцев. Во время санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли у двух 30-летних местных жителей 50 доз амфетамина, 40 доз наркотического вещества метадон и сверток с марихуаной.