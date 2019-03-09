ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кордоні з Угорщиною вилучили пакунки з наркотичними засобами

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 17:15
На кордоні з Угорщиною вилучили пакунки з наркотичними засобами
Фото: автівка підозрюваного (facebook.com/oleh.slobodyan)

Автівкою на німецькій реєстрації керував громадянин Туреччини

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив, що на кордоні з Угорщиною прикордонники вилучили з автівки велику партію наркотичних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слободяна в Facebook.

Слободян розповів, що наркокур’єра викрили в пункті пропуску "Лужанка". Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці ініціювали проведення поглибленого контролю автомобіля Renault німецької реєстрації якою керував 35-річний громадянин Туреччини. 

"Під час огляду в салоні автомобіля під заднім сидінням прикордонники виявили сховок. Він був заповнений брикетами схожими за характерними ознаками на пакування важких наркотиків. Транспортний засіб відразу блокували, а іноземця затримали", - заявив Слободян.

Наразі прикордонники очікують прибуття слідчої групи. Експерти мають встановити яку саме речовину намагався таємно провезти через кордон водій.

 

Фото: вилучені наркотики (facebook.com/oleh.slobodyan)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області затримали наркоторговців.  Під час санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили у двох 30-річних місцевих жителів 50 доз амфетаміну, 40 доз наркотичної речовини метадон та згорток з марихуаною.

Під Харковом від отруєння наркотиками помер підліток СБУ у Чернігівській області блокувала роботу наркоторговців
Новини України наркотикикордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся