На кордоні з Угорщиною вилучили пакунки з наркотичними засобами

Фото: автівка підозрюваного (facebook.com/oleh.slobodyan)

Автівкою на німецькій реєстрації керував громадянин Туреччини

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив, що на кордоні з Угорщиною прикордонники вилучили з автівки велику партію наркотичних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слободяна в Facebook.

Слободян розповів, що наркокур’єра викрили в пункті пропуску "Лужанка". Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці ініціювали проведення поглибленого контролю автомобіля Renault німецької реєстрації якою керував 35-річний громадянин Туреччини.

"Під час огляду в салоні автомобіля під заднім сидінням прикордонники виявили сховок. Він був заповнений брикетами схожими за характерними ознаками на пакування важких наркотиків. Транспортний засіб відразу блокували, а іноземця затримали", - заявив Слободян.

Наразі прикордонники очікують прибуття слідчої групи. Експерти мають встановити яку саме речовину намагався таємно провезти через кордон водій.

Фото: вилучені наркотики (facebook.com/oleh.slobodyan)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області затримали наркоторговців. Під час санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили у двох 30-річних місцевих жителів 50 доз амфетаміну, 40 доз наркотичної речовини метадон та згорток з марихуаною.