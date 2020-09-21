На кордоні України та Угорщини застрягли 600 молдаван

На кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги. Люди знаходяться на кордоні вже кілька днів.

Про це повідомляє молдавський телеканал TV8.

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови сьогодні заявило, що угорська влада не пустила автобуси через відсутність у перевізника необхідних документів. У відомстві зазначили, що підтримувала з угорським колегами зв'язок з цього приводу в суботу та неділю.

"Всім автобусам, які повернулися назад, видали офіційні документи, в яких вказана причина, чому їх не впустили в Угорщину. Цією причиною стала відсутність документів у пасажироперевізника", - пояснили в міністерстві.

За словами адміністратора одного з перевізників Transeric Tur Володимира Бурага, п'ять автобусів уже впустили в Угорщину, а бажаючим повернутися у Молдову надали автобус і повністю відшкодували вартість поїздки. Він повідомив, що залишилися лише пасажири, які хочуть потрапити в Угорщину. Бурага зазначив, що на кордоні України та Угорщини знаходяться не тільки автобуси фірм Transeric Tur і Ednateric Trans, а й інші перевізники з Молдови та України.

Молдавське видання Newsmaker з посиланням на дані Нацагентства автотранспорту пише, що на кордоні застрягли автобуси чеського пасажироперевізника Kateh Travel, тому ця проблема не у компетенції агентства.

Зазначено, що люди скаржилися, що їм доводиться спати в автобусах і обходитися без їжі і води.

Нагадаємо, в середині вересня на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників, які планували потрапити в Умань на святкування Рош ха-Шана - єврейського нового року.