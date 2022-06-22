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На кордоні з Україною помітили дерев'яні білоруські танки, - Міноборони

Фото: Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь розташувала поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки. Проводить заходи для демонстрації своєї присутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Міноборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною до семи батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Нещодавно Олександр Лукашенко пригрозив війною за західну частину України, щоб її нібито "не відтяпали".

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