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На кордоні знову вчилися стримувати мігрантів. На Рівненщині залучали резерви

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 3 грудня в Рівненській області на кордоні з Білоруссю пройшли навчання в рамках спецоперації "Полісся". Силовики тренувалися стримувати групи мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

За легендою навчань, прикордонники дізналися про велику групу нелегальних мігрантів, яка знаходилася біля державного кордону. Порушники пішки рухалися дорогою в бік пункту пропуску"Городище".

На перехоплення нелегалів висунулися резервні групи, до складу яких увійшли прикордонники, поліцейські, кінологи, перекладачі, фахівці повітряної розвідки, рятувальники і медики.

В ході навчань "мігранти" розбилися на дрібні групи і спробували прорватися через пункт пропуску і в обхід. Умовні нелегали ламали інженерні загородження, пробували зламати Стрій правоохоронців, кидали каміння і палиці, розпалювали багаття.

Фото: у Рівненській області тренувалися стримувати численні групи мігрантів (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 23 листопада 2021 року розпочалася активна фаза спеціальної прикордонної операції"Полісся".

Зазначимо, 2 грудня у Чернігівській області пройшли навчання підрозділів МВС в рамках спецоперації "Полісся".

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