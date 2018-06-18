На кордоні сектора Газа в результаті вибуху загинув палестинець, - Армія оборони Ізраїлю

Група палестинців намагалася підірвати огорожу на кордоні сектора Газа

На кордоні сектора Гази при спробі підірвати огорожу загинув палестинець. Про це пише Reuters з посиланням на військових Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що палестинець загинув, коли намагався підірвати огорожу. Також Reuters зазначає, що загибель 24-річного чоловіка в північній частині Гази послідувала за більш ніж двомісячним зростанням напруженості на кордоні, де ізраїльські війська ліквідували щонайменше 125 палестинців під час масових демонстрацій.

У той же час в Twitter ізраїльської армії повідомляється, що в результаті вибуху поранення отримали кілька палестинців.

"Близько години тому п'ятеро терористів спробували пошкодити огорожу в північній частині сектора Газа, в результаті чого стався вибух. Згодом кілька терористів отримали поранення", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

About an hour ago, five terrorists attempted to damage a security infrastructure in the northern Gaza Strip. The security infrastructure exploded. Subsequently, several terrorists were injured — IDF (@IDFSpokesperson) June 18, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти ХАМАС у секторі Газа.