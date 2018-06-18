Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На кордоні сектора Газа в результаті вибуху загинув палестинець, - Армія оборони Ізраїлю

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 14:54
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)

Група палестинців намагалася підірвати огорожу на кордоні сектора Газа

На кордоні сектора Гази при спробі підірвати огорожу загинув палестинець. Про це пише Reuters з посиланням на військових Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що палестинець загинув, коли намагався підірвати огорожу. Також Reuters зазначає, що загибель 24-річного чоловіка в північній частині Гази послідувала за більш ніж двомісячним зростанням напруженості на кордоні, де ізраїльські війська ліквідували щонайменше 125 палестинців під час масових демонстрацій.

У той же час в Twitter ізраїльської армії повідомляється, що в результаті вибуху поранення отримали кілька палестинців.

"Близько години тому п'ятеро терористів спробували пошкодити огорожу в північній частині сектора Газа, в результаті чого стався вибух. Згодом кілька терористів отримали поранення", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти ХАМАС у секторі Газа.

 

Клімкін сьогодні з робочим візитом відвідає Ізраїль
Теги публікації: Сектор Газа, Ізраїль, Палестина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся