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На границе сектора Газа в результате взрыва погиб палестинец, - Армия обороны Израиля

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 14:54
Фото: военные Израиля (idfblog.com)
Фото: военные Израиля (idfblog.com)

Группа палестинцев пыталась подорвать ограждение на границе сектора Газа

На границе сектора Газа при попытке подорвать ограждение погиб палестинец. Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных Армии обороны Израиля.  

Сообщается, что палестинец погиб, когда пытался подорвать ограждение. Также Reuters отмечает, что гибель 24-летнего мужчины в северной части Газы последовала за более чем двухмесячным ростом напряженности на границе, где израильские войска ликвидировали по меньшей мере 125 палестинцев во время массовых демонстраций.

В то же время в Twitter израильской армии сообщается, что в результате взрыва ранения получили несколько палестинцев.

"Около часа назад пятеро террористов попытались повредить ограждение в северной части сектора Газа, в результате чего произошел взрыв. Впоследствии несколько террористов получили ранения", - отметили в Армии обороны Израиля.

 

Напомним, ранее сообщалось, что авиация Израиля атаковала военные объекты ХАМАС в секторе Газа.  

 

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Теги публикации: Сектор Газа, Израиль, Палестина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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