На границе сектора Газа в результате взрыва погиб палестинец, - Армия обороны Израиля

Группа палестинцев пыталась подорвать ограждение на границе сектора Газа

На границе сектора Газа при попытке подорвать ограждение погиб палестинец. Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных Армии обороны Израиля.

Сообщается, что палестинец погиб, когда пытался подорвать ограждение. Также Reuters отмечает, что гибель 24-летнего мужчины в северной части Газы последовала за более чем двухмесячным ростом напряженности на границе, где израильские войска ликвидировали по меньшей мере 125 палестинцев во время массовых демонстраций.

В то же время в Twitter израильской армии сообщается, что в результате взрыва ранения получили несколько палестинцев.

"Около часа назад пятеро террористов попытались повредить ограждение в северной части сектора Газа, в результате чего произошел взрыв. Впоследствии несколько террористов получили ранения", - отметили в Армии обороны Израиля.

About an hour ago, five terrorists attempted to damage a security infrastructure in the northern Gaza Strip. The security infrastructure exploded. Subsequently, several terrorists were injured — IDF (@IDFSpokesperson) June 18, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что авиация Израиля атаковала военные объекты ХАМАС в секторе Газа.