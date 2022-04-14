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На кордоні з Румунією затримали чоловіка з посвідченням представника президента Росії

Фото: чоловіка з посвідченням представника президента РФ затримали українські прикордонники (t.me/DPSUkr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прикордонники затримали чоловіка з посвідченням представника адміністрації президента Росії. Він намагався незаконно виїхати з території України до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

У Держприкордонслужбі зазначили, що після затримання групи чоловіків у Закарпатті, яка намагалася незаконно потрапити до Румунії, виявився російський слід. У одного з фігурантів кримінальної справи виявили прострочене посвідчення представника адміністрації президента Росії. Справжність документа перевіряють

Крім того, у чоловіка в будинку знайшли, засоби зв'язку, банківські картки, які могли використовуватися для незаконної діяльності, а також велику кількість і проросійської атрибутики.

Фото: чоловіка з посвідченням Представника президента РФ затримали українські прикордонники (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба повідомила про затримання понад 2000 осіб при спробі втекти з України. Деякі з них загинули, при спробі незаконного перетину кордону.

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