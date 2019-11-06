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На кордоні з Румунією викрили масштабну схему оформлення "евроблях"

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 17:21
На кордоні з Румунією викрили масштабну схему оформлення "евроблях"
Фото: СБУ викрила корупційну схему оформлення "евроблях" (ssu.gov.ua)

Корупційна схема з митного оформлення "евроблях" завдала державі 3 млн грн збитків

Служба безпеки України (СБУ ) блокувала в Чернівецькій області масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чиновник митного поста "Вадул-Сірет" разом зі спільником організували схему легалізації іномарок, які були на території України в режимі "тимчасового ввезення". Для цього вони вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд авто за межі країни.

"Угода дозволяла водіям уникнути штрафу в 170 тис. гривень за нелегальне використання автомобілів іноземних власників. За послугу водії "евроблях" повинні були викласти від 500 до 1000 євро. Для отримання грошей зловмисники використовували в якості посередників своїх родичів та знайомих, у тому числі колишніх співробітників правоохоронних і контролюючих органів", - повідомили в СБУ.

За даними СБУ, за місяць ділки незаконно оформили 30 автомобілів, що завдало державі збитків на понад 3 млн грн.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції у відношенні власників автомобілів з іноземною реєстрацією до 2020 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала контрабанду в Російську Федерацію комплектуючих до військових літаків через міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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