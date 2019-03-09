На кордоні з Румунією прикордонники завадили 2 спробам контрабанди сигарет

Двох порушників було затримано

Государственная пограничная служба Украины на Закарпатье и Буковине разоблачили 2 попытки перемещения табачных изделий в Румынию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что пограничники отделения Мукачевского отряда "Богдан" задержали двух украинцев, которые намеревались доставить в Румынию партию табачных изделий. Пограничники получили информацию от местного жителя.

"Группа реагирования немедленно высунулась до места предполагаемого правонарушения задержала нарушителей за 50 метров до границы. Они несли пакеты с сигаретами. Всего злоумышленники пытались переправить в Румынию 1250 пачек сигарет", - сообщили пограничники.

Мужчин было доставлено до пограничного подразделения и составлены админпротоколы а ч.2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Куоап.

Также пограничники Черновицкого отряда пресекли другую попытку нарушения государственной границы на Буковине. Пограничники зафиксировали движение группы лиц, которые переносили пакеты.

"Злоумышленники поняв, что их намерения раскрыты покинули 10 ящиков сигарет и прибегли к бегству. Не остановили их и предупредительные выстрелы. Во время проверки границы вместе с информированными румынскими правоохранителями признаков нарушения выявлено не было", - сообщили правоохранители.

Сейчас весь задержанный контрабандный табак передан представителям ДФС.

Напомним, в Одесской области обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Пограничники вместе с работниками Службы безопасности Украины и фискальной службы остановили автомобиль "ДАФ", во время осмотра транспортного средства было выявлено 136 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства.