На кордоні з Росією затримали жінку, яку розшукують за 4 статтями

На кордоні з Російською Федерацією прикордонники затримали українку, яку розшукували правоохоронці. Вона була в розшуку за чотирма статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Так, в пункті пропуску "Гоптівка" на автомобілі марки Hyundai прибула громадянка України 1982 року народження. Вона прямувала з Росії в Україну.

"Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що жінка перебуває в розшуку за підозрою у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 364 "Зловживання владою або службовим становищем", 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", 255 "Створення злочинної організації", 366 "Службове підроблення" КК", - йдеться в повідомленні

Жінка була затримана і передана співробітникам правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали підозрюваного у побитті і пограбуванні ветерана АТО. На потерпілого було скоєно напад вночі у дворі будинку. Йому нанесли тілесні ушкодження та заволоділи майном. Жертва нападу тривалий час перебувала в лікарні.

Крім того, в Донецькій області була затримана злочинна банда за викрадення та катування ветерана АТО на Донбасі. Вони примушували потерпілого вступити в кримінальне угрупування.