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У Запоріжжі затримали підозрюваного у побитті і пограбуванні ветерана АТО

Новини » Надзвичайні події     01.05.2020 - 23:08
У Запоріжжі затримали підозрюваного у побитті і пограбуванні ветерана АТО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інцидент стався ще в січні, одного з нападників затримали через кілька місяців

У Запоріжжі двоє зловмисників завдали тілесні ушкодження і заволоділи майном ветарана АТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС.

Наголошується, що 15 січня в Шевченківське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся місцевий житель 1978 року народження, який повідомив про пограбування.

Поліцейськими встановлено, що потерпілий – ветеран АТО. Вночі у дворі будинку по вулиці Чарівній в місті Запоріжжя двоє невідомих осіб спричинили йому тілесні ушкодження та заволоділи майном. Після чого втекли з місця події. Потерпілий тривалий час перебував на лікуванні в медичному закладі.

"Співробітники кримінальної поліції протягом кількох місяців працювали над розкриттям злочину, було проведено низку оперативно-пошукових заходів. В результаті оперативники встановили особу одного з фігурантів. Ним виявився раніше судимий чоловік 1986 року народження. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Продовжуються оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи та затримання іншого нападника", - розповів начальник Шевченківського відділення поліції Олександр Гордієнко.

Затриманому 30 квітня повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше 1 травня в Запоріжжі молоді люди зірвали прапор України з флагштоку. Свої дії підлітки під сміх зняли на відео, після чого кадри виклали в мережу.

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