На кордоні з Польщею затримали контрабанду великої кількості цигарок

Було вилучено понад 26 тис. пачок цигарок

На границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" пограничники задержали грузовой автомобиль "Вольво" польской регистрации, что перевозил большое количество контрабандных сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпрогран службы.

Сообщается, что информацию о возможном незаконном перемещении табачных изделий было заблаговременно получено от подразделений Северного регионального управления Госпогран службы.

"В результате проверки в конструктивных особенностях прицепа, в полостях рамы "Желоб", обнаружены сигареты различных марок с акцизными марками Беларуси, скрытые пачками и блоками, общим количеством 26 тысяч 360 пачек", - сообщили в пресс-службе.

Контрабандные сигареты с автомобилем и прицепом были изъяты представителями таможни. Сообщается, что общая сумма изъятого имущества составляет почти 1,5 млн гривен.

Фото: изъятые сигареты (dpsu.gov.ua)

Напомним, на границе с Польшей задержали контрабанду старинных монет. Всего было изъято 375 монет, среди которых были монеты, датируемые началом XVIII века, Сигизмунда I, Екатерины II, Александра II, Елизаветы II, античные и польские монеты, монеты времен СССР и другие