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На кордоні з Польщею затримали п'ятьох українців з фальшивими COVID-сертифікатами 

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Середа 14 липня 2021 14:43
На кордоні з Польщею затримали п'ятьох українців з фальшивими COVID-сертифікатами  Фото: на кордоні з Польщею затримали п'ятьох українців (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На прикордонному переході Гребенне затримали п'ятьох українців. Вони намагалися в’їхати до Польщі з підробленими сертифікатами про щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Під час детальної перевірки польські прикордонники підтвердили, що сертифікати вакцинації були фальшивими.

Усі чоловіки були затримані, а в справі розпочато провадження щодо використання фальшивих документів при прикордонному контролі. Після завершення процесуальних дій подорожуючі також отримали адміністративні рішення про відмову у в’їзді до Польщі та їх повернули в Україну.

Загалом цього року прикордонники вже виявили приблизно 500 підробок різних документів, поданих на перевірку в пунктах пропуску з Білоруссю та Україною в Люблінському воєводстві. Використання неправдивих документів як автентичних, може каратися штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.

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