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На границе с Польшей задержали пятерых украинцев с фальшивыми COVID-сертификатами 

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Среда 14 июля 2021 14:43
На границе с Польшей задержали пятерых украинцев с фальшивыми COVID-сертификатами  Фото: на границе с Польшей задержали пятерых украинцев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев. Они пытались въехать в Польшу с поддельными сертификатами о прививках против COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Во время детальной проверки польские пограничники подтвердили, что сертификаты вакцинации были фальшивыми.

Все мужчины были задержаны, а по делу начато производство по использованию фальшивых документов при пограничном контроле. После завершения процессуальных действий путешественники также получили административные решения об отказе во въезде в Польшу и их вернули в Украину.

Всего в этом году пограничники уже обнаружили примерно 500 подделок различных документов, поданных на проверку в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной в Люблинском воеводстве. Использование ложных документов как аутентичных, может наказываться штрафом, ограничением свободы или лишением свободы от 3 месяцев до 5 лет.

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