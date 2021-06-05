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На кордоні із Польщею затримали авто на спробі вивезти з України ліки на 10 млн гривень

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 5 червня, в українському пункті пропуску "Рава-Руська" затримали автомобіль, який намагався вивезти ліки з України в Польщу. Вартість препаратів становила понад 10 млн гривень.

Про це повідомили у прес-центрі Державної митної служби.

На пункт пропуску заїхав транспортний засіб на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного громадянина України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху "зелений коридор".

Однак під час огляду серед особистих речей, у багажному відділенні авто, митники виявили 300 ампул лікарських засобів.

Орієнтовна вартість 1 ампули близько 35-40 тисяч гривень. Зі слів водія ліки попросили перевезти через кордон, і про їх вартість він не знав.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Ліки,орієнтовна вартість яких понад 10 млн гривень, вилучено. Справу скерують до суду.

Раніше у Львівській області викрили схему масштабної фальсифікації результатів ПЛР-тестів.

Нагадаємо, румунські прикордонники зупинили вантажівку, яка їхала з Румунії в Україну, для перевірки. В результаті правоохоронці знайшли 2850 одиниць зброї та боєприпасів.

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