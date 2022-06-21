RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На кордоні з Польщею вводять жорсткі обмеження: кого не пускатимуть

Фото: перетин кордону (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

На українському пункті пропуску "Ягодин", який межує з Польщею, вводять жорсткі обмеження. З 27 червня прикордонники будуть пропускати тільки вантажні автомобілі і деякі автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління ДПСУ.

Їх оформлення в цьому пункті пропуску здійснюватиметься до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краковець".

Такі заходи були прийняті для зменшення черг на кордоні в рамках програми "відкритий кордон".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розширила пункт пропуску на кордоні з Польщею. З 20 червня відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краковець - Корчова".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба