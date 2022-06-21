На кордоні з Польщею вводять жорсткі обмеження: кого не пускатимуть

На українському пункті пропуску "Ягодин", який межує з Польщею, вводять жорсткі обмеження. З 27 червня прикордонники будуть пропускати тільки вантажні автомобілі і деякі автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління ДПСУ.
Їх оформлення в цьому пункті пропуску здійснюватиметься до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краковець".
Такі заходи були прийняті для зменшення черг на кордоні в рамках програми "відкритий кордон".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розширила пункт пропуску на кордоні з Польщею. З 20 червня відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краковець - Корчова".
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