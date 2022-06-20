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Україна розширила пункт пропуску на кордоні з Польщею

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 21:00
Україна розширила пункт пропуску на кордоні з Польщею Фото: Україна розширила пункт пропуску на кордоні з Польщею (facebook.com/dps.ukaine)
Автор: Євгеній Прокопенко

У рамках проєкту "Відкритий кордон" відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краківець - Корчова", що на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПС України.

За перші 6 годин роботи в новому форматі через пункт пропуску на виїзд з України оформлено 130 вантажівок.

Для порівняння, минулого тижня протягом того ж часу оформлялося близько 75 машин.

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