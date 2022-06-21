На кордоні з Польщею вводять жорсткі обмеження: кого не пускатимуть

На українському пункті пропуску "Ягодин", який межує з Польщею, вводять жорсткі обмеження. З 27 червня прикордонники будуть пропускати тільки вантажні автомобілі і деякі автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління ДПСУ.

"З 27 червня в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вводиться оформлення тільки вантажних транспортних засобів. У той же час транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн і легковий транспорт буде перенаправлятися в інші пункти пропуску. Для руху порожніх вантажівок будуть виділені окремі смуги", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через ПП "Ягодин" пропускатимуть рейсові автобуси. Їх оформлення в цьому пункті пропуску здійснюватиметься до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краковець".

Такі заходи були прийняті для зменшення черг на кордоні в рамках програми "відкритий кордон".