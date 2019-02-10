На кордоні з Молдовою виявили контрабанду електротоварів

Попередня сума вилученого товару складає близько 50 тис. гривень

На украинско-молдавской границе в пункте пропуска "Станиславка" работники Подольского отряда пограничников и представители фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы, который двигался на въезд в Украину, незадекларированного товара на сумму в около 50 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Госпогран службы.

Сообщается, что оперативные сотрудники Южного регионального управления получили информацию, что на территорию Украины должна быть осуществлена попытка незаконного ввоза товара через пункт пропуска.

"Во время проверки документов водитель заявил пограничникам, что товаров, требующих декларирования не перевозит. Однако во время прохождения пограничного контроля в транспортном средстве были обнаружены электротовары в большом количестве", - сообщили в погранслужбе.

Правоохранители изъяли незадекларированные товары и составили протокол за нарушение ст. 471 Таможенного Кодекса (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля).

"Предварительная оценка изъятого товара составила 50 тысяч гривен", - добавили пограничники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 2 млн гривен. Во время обыска в прицепе автомобиля с грузом правоохранителями было выявлено 160 ящиков сигарет с акцизными марками Беларуси.