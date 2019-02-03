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Прикордонники виявили контрабанду цигарок на 2 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 22:47
Прикордонники виявили контрабанду цигарок на 2 млн гривень
Фото: контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Було виявлено 80 тисяч пачок цигарок

В пункті пропуску "Доманове" прикордонники Луцького загону та оперативні співробітники виявили контрабанду 160 ящиків сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордон служби.

Повідомляється, що прикордонники отримали завчасно інформацію від Північного регіонального управління Держприкордонслужби про можливе незаконне переміщення з території РФ транзитом через Україну контрабанди тютюнових виробів.

"Коли в пункт пропуску "Доманове" прибула вантажівка польської реєстрації з вантажем "тара для квітів", оперативні співробітники та прикордонники Луцького загону негайно ініціювали спільний з представниками митниці поглиблений огляд", - розповіли в прикордонслужби.

Під час обшуку в причепі автомобіля з вантажем правоохоронцями було виявлено 160 ящиків сигарет з акцизними марками Білорусі. За цим фактом було направлене повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, що передбачене ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

"Сигарети, загальною кількістю 80 тисяч пачок, в рамках кримінального провадження передано співробітникам оперативного управління ДФС. Орієнтовна сума вилученого товару сягає двох мільйонів гривень", - додали в прикордонслужбі.

 

Фото: контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, прикордонники затримали контрабанду понад 20 тис. пачок сигарет. Повідомляється, що 43-річний громадянин України через пункт пропуску "Дякове" намагався потай перемістити сигарети до Румунії вантажним автомобілем DAF. 

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