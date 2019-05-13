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На кордоні Коста-Ріки і Панами сталися сильні землетруси

Новини » Надзвичайні події    13.05.2019 - 08:26
На кордоні Коста-Ріки і Панами сталися сильні землетруси
Ілюстративне фото (twitter.com/Sinaproc_Panama)

В результаті землетрусів є постраждалі

В районі кордону Коста-Ріки і Панами сталися сильні землетруси, панамські служби заявляють про постраждалих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Геологічної служби США.

Повідомляється, що на кордоні Коста-Ріки з Панамою стався землетрус магнітудою 6,1, осередок залягав на глибині 19 км. За даними Національної системи цивільного захисту Панами, відразу після цього стався землетрус магнітудою 6,5 в 12 км від міста Пуерто-Армуельєс.

Крім того, поштовхи магнітудою 5,4 зафіксували в провінції Колон. За даними панамських служб, на даний момент відомо про п'ятьох постраждалих.

Нагадаємо, 10 травня в Японії в південно-східній частині острова Кюсю стався землетрус магнітудою 6,3, яке потенційно міг викликати цунамі. На даному острові розташовані атомні електростанції, жодна з них в результаті землетрусу не постраждала.

До цього у Папуа-Новій Гвінеї на східному узбережжі стався землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр розташовувався в 33 км на північний захід від міста Булоло. Підземні поштовхи залягали на глибині 126,9 км. Інформація про можливі руйнування і жертви не надходила.

 

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