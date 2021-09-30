На кордоні з Данією затримали колишню працівницю концтабору, яка втекла з суду

Суд звинувачує німкеню у пособництві та підбурюванні до масових вбивств у нацистському концентраційному таборі під час Другої світової війни

Ірмгард Фурхнер звинувачується в тому, що, будучи 18-річною, вона сприяла вбивству 11 412 чоловік, коли працювала машиністкою в концентраційному таборі Штутхоф в період з 1943 по 1945 рік.

У суді підтвердили, що Фурхнер затримані, і що лікар зараз оцінює, чи дозволить її здоров'я перебувати в ув'язненні. Наступне слухання призначено на 19 жовтня.