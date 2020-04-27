На межі Чорнобильської зони загасили пожежу

Українські рятувальники загасили пожежу на межі Чорнобильської зони. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Зоні відчуження ліквідовано осередок торф'яної пожежі в Денисовицькому лісництві, а також пожежу, що виникла на межі Зони відчуження в селі Стара Марківка, яка могла поширитися на територію зони в лісовий масив.

На сьогодні тривають роботи з гасіння осередків пожеж поблизу сіл Крива Гора і Рудьки - Буряківка. Загроза поширення вогню на всіх осередках відсутня. Спостерігається незначне задимлення на окремих ділянках. Здійснюється пролив тліючої лісової підстилки, пеньків і деревини.

Триває чергування пожежних розрахунків на локалізованому осередку в Дитятківському лісництві. Інженерна техніка з початку робіт створила близько тисячі кілометрів мінералізованих смуг і доріг.

До гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено більше тисячі осіб та 235 одиниць техніки, в тому числі гелікоптери. Радіаційний фон по Києву, Київській області та в Зоні відчуження знаходиться в межах природних фонових значень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області ліквідували найбільший осередок пожежі.