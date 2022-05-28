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На кордоні з Білоруссю затримано військового РФ із паспортом України: що про нього відомо

Фото: на кордоні з Білоруссю затримано військового РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На кордоні з Білоруссю українські прикордонники затримали російського військового. При собі у нього був паспорт громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу МВС України.

"На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно зі СБУ затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити в Україну", - йдеться в повідомленні.

Пізніше прикордонники з’ясували, що у 2009 році чоловік виїхав до Росії, де отримав російське громадянство. У 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах РФ. А вже у 2016 році уклав контракт.

"За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі", - додають в поліції.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Як повідомлялося, прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. У телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі.

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